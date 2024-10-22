Лидеры Венгрии, Сербии и Словакии предлагают создать центры для мигрантов за пределами ЕС

Лидеры Венгрии, Сербии и Словакии Виктор Орбан, Александар Вучич и Роберт Фицо во вторник предложили создать за пределами территории Европейского Союза центры для приема просителей убежища.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

По словам лидеров трех стран, это решение поможет остановить нелегальную иммиграцию, которая, по их мнению, представляет угрозу существованию ЕС.

После встречи в городе Комарно Фицо, Орбан и Вучич изложили более строгую миграционную политику, которую они хотели бы видеть принятой ЕС.

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Она включает более эффективные меры по депортации и увеличение финансирования стран-членов на внешних границах ЕС.

Как заявил венгерский премьер Виктор Орбан, миграционный пакт, принятый ЕС в мае, "является не решением, а самой проблемой".

Он предложил создать финансируемые и управляемые ЕС "горячие точки" в Северной Африке и других местах для содержания просителей убежища до тех пор, пока их заявления о предоставлении международной защиты не будут одобрены.

"Те, кто хочет приехать в Европу, могут собираться там и подавать свои заявления, которые мы будем рассматривать. Тот, кому мы позволим, может приехать, а тот, кому мы не позволим, останется", – сказал Орбан.

В свою очередь Фицо предложил ЕС установить физические барьеры на своих внешних границах.

Он также раскритиковал недавние иммиграционные реформы ЕС, заявив о необходимости принять "новый миграционный пакт, который бы учитывал то, что до сих пор не позволяли законы", например, депортации.

В совместном заявлении, принятом на встрече, три лидера согласились, что нелегальная миграция "является серьезной проблемой, которая подпитывается геополитической нестабильностью, конфликтами и социальным неравенством в непосредственном соседстве с Европой".

Как известно, Албания имеет соглашение с Италией о приеме беженцев в специальные центры содержания, которые построила Италия, чтобы помочь Риму сдержать нелегальную миграцию. Она уже привлекла внимание других западных стран, которые стремятся сдержать все большее количество мигрантов, прибывающих из Африки и Ближнего Востока.

Правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что Италия передает свои международные обязательства на "аутсорсинг", но итальянский премьер Джорджия Мелони отвергает эту критику.