Мелоні захищає "сміливе" відкриття центрів для мігрантів в Албанії попри критику

Італійська прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні укотре захистила угоду з Албанією, за якою в останній були відкриті два центри тимчасового утримання мігрантів, що прямували до Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Виступаючи в італійському Сенаті у вівторок, 15 жовтня, Мелоні назвала угоду з Албанією "новим, сміливим, безпрецедентним шляхом, але таким, що ідеально відображає європейський дух і має все необхідне для того, щоб ним пішли й інші країни, які не є членами ЄС".

Італійська прем’єрка наголосила, що її уряд подає "гарний приклад" іншим державам у боротьбі з нелегальною міграцією.

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Також Мелоні анонсувала неформальну зустріч у межах саміту ЄС "між країнами-членами, які найбільше зацікавлені в питанні міграції".

У своєму виступі італійська прем'єрка відповіла на закиди правозахисних груп стосовно того, чи буде забезпечено достатній захист для шукачів притулку в центрах в Албанії.

У понеділок Італія почала передання перших мігрантів, які прибули на її територію, до Албанії, де вони будуть перебувати у двох центрах у містах Шенджин і Гядер для тимчасового утримання – поки Рим розглядатиме їхні заявки на надання притулку.

Центри відкрили в межах двосторонньої угоди, яку підписали Джорджія Мелоні та прем’єр-міністр Албанії Еді Рама у 2023 році.

Вона вже привернула увагу інших західних країн, які прагнуть стримати все більшу кількість мігрантів, що прибувають з Африки та Близького Сходу.