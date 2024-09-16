Прем’єр Британії зацікавився італійським досвідом стримування міграції

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер під час переговорів із главою італійського уряду Джорджією Мелоні у Римі в понеділок, 16 вересня, погодив з необхідністю пошуку нових рішень проблеми стримування мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ANSA.

На пресконференції Мелоні заявила, що обидва лідери погодились: "ми не повинні боятися шукати нові рішення" для стримування нелегальної міграції.

"Ми говорили про італійсько-албанський протокол, якому британський уряд приділяє багато уваги. Ми розповіли про деталі, які дозволять краще зрозуміти цей механізм", – додала прем’єрка Італії.

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Своєю чергою Стармер зазначив, що прагне налагодити співпрацю Італії та Британії над питаннями мігрантів, зокрема незаконного бізнесу переправляння людей через кордон.

"Я давно вважаю, що запобігання подорожам (для незаконного перетину кордону. – Ред.) – це один з найкращих способів вирішити проблему (нелегальної міграції. – Ред.)", – вказав британський прем’єр.

Італія минулого року домовилась із Албанією про відкриття на території останньої двох центрів тимчасового тримання мігрантів, які перебуватимуть там, поки Рим розглядає їхні клопотання про притулок.

Тим часом імміграція очолила список питань, які британці вважають найбільш важливими, вперше з 2016 року, а майже кожен день фіксуються спроби мігрантів незаконно перетнути Ла-Манш і потрапити до Британії.