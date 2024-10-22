Росія звинуватила Німеччину в ревізіонізмі через відкриття штаб-квартири ВМС

Російське Міністерство закордонних справ у вівторок, 22 жовтня, викликало посла Німеччини в Москві, якому висловило "рішучий протест" через створення регіонального штабу морського командування НАТО на Балтійському морі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", розголосило на своєму сайті МЗС Росії.

Зовнішньополітичне відомство Росії стверджує, що посилення військово-морської присутності Німеччини в Балтійському морі є "продовженням курсу на повзучу ревізію підсумків Другої світової війни і мілітаризацію країни".

"Напрошуються трагічні паралелі з ремілітаризацією Німеччиною в 1936 році Рейнської області, порушуючи умови Версальського договору 1919 року", – насмілились припустити у відомстві Сергєя Лаврова.

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Далі у своєму мініопусі російське МЗС продовжило роздавати звинувачення Заходу, який "благословив Берлін на пряме порушення одного з базових міжнародно-правових документів".

Принагідно там пообіцяли "найнегативніші наслідки" для Берліна.

У понеділок, 21 жовтня, Німеччина відкрила новий багатонаціональний військово-морський штаб на Балтійському морі, який здатний керувати операціями НАТО.

Новий штаб, який налічуватиме близько 120 німецьких і до 60 міжнародних співробітників у мирний час, очолить німецький адмірал з польським заступником і шведським начальником штабу.

Ще у вересні 2023 року Німеччина пропонувала НАТО взяти на себе керівництво військово-морськими силами Альянсу з регіонального морського штабу на Балтійському морі.