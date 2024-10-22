Россия обвинила Германию в ревизионизме из-за открытия штаб-квартиры ВМС

Российское Министерство иностранных дел во вторник, 22 октября, вызвало посла Германии в Москве, которому выразило "решительный протест" из-за создания регионального штаба морского командования НАТО на Балтийском море.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", разгласило на своем сайте МИД России.

Внешнеполитическое ведомство России утверждает, что усиление военно-морского присутствия Германии в Балтийском море является "продолжением курса на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны и милитаризацию страны".

"Напрашиваются трагические параллели с ремилитаризацией Германией в 1936 году Рейнской области в нарушение условий Версальского договора 1919 года", – осмелились предположить в ведомстве Сергея Лаврова.

Реклама:

Далее в своем мини-опусе российский МИД продолжил раздавать обвинения Западу, который "благословил Берлин на прямое нарушение одного из базовых международно-правовых документов".

Попутно там пообещали "самые негативные последствия" для Берлина.

В понедельник, 21 октября, Германия открыла новый многонациональный военно-морской штаб на Балтийском море, который способен управлять операциями НАТО.

Новый штаб, который будет насчитывать около 120 немецких и до 60 международных сотрудников в мирное время, возглавит немецкий адмирал с польским заместителем и шведским начальником штаба.

Еще в сентябре 2023 года Германия предлагала НАТО взять на себя руководство военно-морскими силами Альянса из регионального морского штаба на Балтийском море.