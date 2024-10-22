У Норвегії виявили два випадки зараження новим штамом віспи мавп

В Норвегії у двох пацієнтів діагностовано новий штам вірусу віспи мавп (mpox), який почав поширюватись улітку цього року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на муніципалітет Осло, інформує "Європейська правда".

Штам 2 є менш важкою формою вірусної віспи, ніж штам 1b, який нещодавно викликав занепокоєння у всьому світі.

Наразі влада з'ясовує, чи є зв'язок між цими двома випадками, йдеться у заяві муніципалітету.

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Повідомляли також, що Інститут Роберта Коха (RKI) – німецьке агентство з контролю за захворюваннями – оголосив про перший виявлений в країні випадок зараження новим варіантом мавпячої віспи (mpox), який став поширюватись улітку цього року.

У серпні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вдруге за два роки оголосила mpox глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я. Це сталося після поширення його спалаху з Демократичної Республіки Конго на сусідні країни.

Перший випадок захворювання на новий варіант мавпячої віспи межами африканського континенту був підтверджений у Швеції в середині серпня.

Симптоми віспи охоплюють висип, а також можливе підвищення температури, головний біль і біль у м'язах. Летальні випадки трапляються рідко, особливо в країнах з хорошою системою охорони здоров'я.

Раніше Єврокомісія закликала країни-члени Євросоюзу поділитися з країнами Африки вакцинами від мавпячої віспи на тлі спалаху захворюваності.