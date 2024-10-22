В Норвегии выявили два случая заражения новым штаммом оспы обезьян

В Норвегии у двух пациентов диагностирован новый штамм вируса оспы обезьян (mpox), который начал распространяться летом этого года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на муниципалитет Осло, информирует "Европейская правда".

Штамм 2 является менее тяжелой формой вирусной оспы, чем штамм 1b, который недавно вызвал беспокойство во всем мире.

Сейчас власти выясняют, есть ли связь между этими двумя случаями, говорится в заявлении муниципалитета.

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Сообщалось также, что Институт Роберта Коха (RKI) – немецкое агентство по контролю за заболеваниями – объявил о первом выявленном в стране случае заражения новым вариантом обезьяньей оспы (mpox), который стал распространяться летом этого года.

В августе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во второй раз за два года объявила mpox глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Это произошло после распространения его вспышки из Демократической Республики Конго на соседние страны.

Первый случай заболевания новым вариантом обезьяньей оспы за пределами африканского континента был подтвержден в Швеции в середине августа.

Симптомы оспы включают в себя сыпь, а также возможное повышение температуры, головную боль и боль в мышцах. Летальные случаи случаются редко, особенно в странах с хорошей системой здравоохранения.

Ранее Еврокомиссия призвала страны-члены Евросоюза поделиться со странами Африки вакцинами от обезьяньей оспы на фоне вспышки заболеваемости.