Єврокомісія закликала країни ЄС поділитися з Африкою вакцинами від мавпячої віспи

Єврокомісія закликала країн-членів Євросоюзу поділитися з країнами Африки вакцинами від мавпячої віспи на тлі спалаху захворюваності.

Про це повідомляє Poltico, пише "Європейська правда".

У четвер єврокомісарка з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес написала відкритого листа своїм колегам з країн ЄС та акцентувала, що Єврокомісія розраховує на те, що країни ЄС підтримають Африку у протидії вірусу.

Країн-членів попросили до кінця серпня просигналізувати, чи зможуть вони поділитися з Африкою вакцинами від мавпячої віспи та у якій кількості.

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Нагадаємо, 14 серпня ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у зв’язку зі спалахом мавпячої віспи в Африці, спричиненим новим варіантом вірусу. Вже зареєстровано понад 18 тисяч випадків, з яких 541 закінчились смертю пацієнтів.

В Африканському центрі із запобігання і контролю захворювань заявили, що для стримування вірусу потрібно 10 млн доз вакцин.

Під час попереднього спалаху мавпячої віспи у 2022 році Єврокомісія сконтактувала з данською фармацевтичною фірмою Bavarian Nordic та замовила понад 2 млн доз вакцин від мавпячої віспи, які мали виробити і поставити у наступні два роки та розподілити між країнами ЄС. У багатьох після того ще залишаються значні запаси вакцини.

Франція вже заявила, що передасть африканським країнам 100 тисяч доз вакцини від мавпячої віспи. Європейська структура HERA анонсувала від себе 215 тисяч доз.

Країни, які захочуть підтримати африканські держави, можуть не лише виділити вакцини зі своїх запасів, а й дозакупити їх через контракт з данським виробником від 2022 року.

15 серпня Швеція підтвердила перший випадок захворювання на мавпячу віспу варіанту clade 1, що є першим відомим випадком у Європі.

Європейський центр з попередження і контролю захворювань наразі вважає ризик поширення вірусу clade 1 mpox для Європи низьким.



