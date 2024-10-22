У Білому домі прокоментували саміт БРІКС, який приймає Росія
У Білому домі прокоментували проведення Росією саміту БРІКС, який проходить цими днями у місті Казань.
Про це у коментарі Голосу Америки сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".
Коментуючи проведення саміту БРІКС в Росії, Кірбі сказав, що не розглядають саме об'єднання країн як загрозу західним альянсам.
"Кожна країна може приймати суверенні рішення про те, з ким асоціюватися та в якому форматі. І ви знаєте, ми не розглядаємо угоду БРІКС як якусь загрозу", – сказав він.
На його переконання, через ізольованість Росії на світовій арені президент країни Владімір Путін "змушений вживати радикальних кроків, щоб підтримати свою валюту та підтримувати власну воєнну економіку".
БРІКС сформували Бразилія, Росія, Індія і Китай, пізніше додались Південно-Африканська Республіка, Іран, Єгипет, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.
Крім того, Туреччина кілька місяців тому подала заявку на членство в БРІКС на тлі "розчарування" перспективами зближення з ЄС, а також суперечками з країнами НАТО через те, що Анкара продовжує співпрацювати з Росією.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що країна не прагнула б до членства в неформальному об’єднанні БРІКС, якби її прийняли до Європейського Союзу.