У Білому домі прокоментували саміт БРІКС, який приймає Росія

У Білому домі прокоментували проведення Росією саміту БРІКС, який проходить цими днями у місті Казань.

Про це у коментарі Голосу Америки сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи проведення саміту БРІКС в Росії, Кірбі сказав, що не розглядають саме об'єднання країн як загрозу західним альянсам.

"Кожна країна може приймати суверенні рішення про те, з ким асоціюватися та в якому форматі. І ви знаєте, ми не розглядаємо угоду БРІКС як якусь загрозу", – сказав він.

Реклама:

На його переконання, через ізольованість Росії на світовій арені президент країни Владімір Путін "змушений вживати радикальних кроків, щоб підтримати свою валюту та підтримувати власну воєнну економіку".

БРІКС сформували Бразилія, Росія, Індія і Китай, пізніше додались Південно-Африканська Республіка, Іран, Єгипет, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.

Крім того, Туреччина кілька місяців тому подала заявку на членство в БРІКС на тлі "розчарування" перспективами зближення з ЄС, а також суперечками з країнами НАТО через те, що Анкара продовжує співпрацювати з Росією.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що країна не прагнула б до членства в неформальному об’єднанні БРІКС, якби її прийняли до Європейського Союзу.