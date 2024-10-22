В Белом доме прокомментировали саммит БРИКС, который принимает Россия

В Белом доме прокомментировали проведение Россией саммита БРИКС, который проходит в эти дни в городе Казань.

Об этом в комментарии Голосу Америки сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

Комментируя проведение саммита БРИКС в России, Кирби сказал, что не рассматривают само объединение стран как угрозу западным альянсам.

"Каждая страна может принимать суверенные решения о том, с кем ассоциироваться и в каком формате. И вы знаете, мы не рассматриваем соглашение БРИКС как какую-то угрозу", – сказал он.

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По его убеждению, из-за изолированности России на мировой арене президент страны Владимир Путин "вынужден предпринимать радикальные шаги, чтобы поддержать свою валюту и поддерживать собственную военную экономику".

БРИКС сформировали Бразилия, Россия, Индия и Китай, позже добавились Южно-Африканская Республика, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, Турция несколько месяцев назад подала заявку на членство в БРИКС на фоне "разочарования" перспективами сближения с ЕС, а также спорами со странами НАТО из-за того, что Анкара продолжает сотрудничать с Россией.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна не стремилась бы к членству в неформальном объединении БРИКС, если бы ее приняли в Европейский Союз.