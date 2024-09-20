У Туреччині кажуть, що не подавались би у БРІКС, якби були в ЄС

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що країна не прагнула б до членства в неформальному об’єднанні БРІКС, якби її прийняли до Європейського Союзу.

Як пише "Європейська правда", його слова цитує портал Turkish Minute.

Під час виступу у штаб-квартирі турецького державного інформаційного агентства Anadolu в Анкарі Фідан підкреслив, що Туреччина докладає зусиль для диверсифікації своїх глобальних альянсів, але водночас і далі прагне до членства в ЄС.

"Якби наша економічна інтеграція з Європейським Союзом увінчалася членством, нам не довелося б шукати альтернативи на кшталт БРІКС", – додав глава турецького МЗС.

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Він зазначив, що Туреччина також зацікавлена у зміцненні зв'язків з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), заявивши, що глобальне партнерство необхідне для того, щоб орієнтуватися у світі, який стає все більш складним.

Він додав, що Туреччина має традицію створення альянсів і бере активну участь у різних регіональних організаціях економічного співробітництва, зокрема Чорноморському економічному співробітництві та D-8 – групі ісламських країн, що розвиваються.

Туреччина ще кілька місяців тому подала заявку на членство в БРІКС на тлі "розчарування" перспективами зближення з ЄС, а також суперечками з країнами НАТО через те, що Анкара продовжує співпрацювати з Росією.

БРІКС, куди входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка, Іран, Єгипет, Ефіопія та Об'єднані Арабські Емірати, вважають геополітичним опонентом групи G7 і "західним" фінансовим установам, як Світовий банк та МВФ.

Шлях Туреччини до членства в Європейському Союзі розпочався в 1963 році. У 1995-му країна вступила в митний союз з ЄС. Чотирма роками пізніше вона отримала статус кандидата на вступ, а у 2005 році – розпочала переговори.

Євроінтеграційний прогрес Туреччини загальмувався через низку факторів, зокрема занепокоєння щодо прав людини, демократичного врядування та невирішеної суперечки стосовно Кіпру, північна частина якого окупована турецькими військами.

Попри це, Туреччина формально залишається кандидатом на членство в ЄС.