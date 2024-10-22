Посол Німеччини відповів на обурення Росії через відкриття штаб-квартири ВМС

Посол Німеччини в Росії Александр Граф Ламбсдорфф прокоментував обурення Росії через створення регіонального штабу морського командування НАТО на Балтійському морі у місті Росток.

Заяву німецького дипломата наводить Welt, повідомляє "Європейська правда".

Ламбсдорфф у вівторок був викликаний до російського МЗС, де йому висловили "рішучий протест" через відкриття штаб-квартири у Ростоку.

Сам дипломат розповів, що "чітко" відкинув твердження про те, що Німеччина порушила договір "два плюс чотири" від 1990 року про остаточне врегулювання щодо Німеччини, ввівши в експлуатацію штаб-квартиру.

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Згідно з договором, на який посилається російська сторона, на сході Німеччини не повинні розміщуватися іноземні війська, ядерна зброя та її носії.

Ламбсдорфф своєю чергою заявив, що розміщення бази в Ростоку є дозволеним.

"Перетворення німецького морського командного центру в Ростоці на "Командування оперативної групи на Балтиці" відповідає договору "Два плюс чотири", – сказав він.

Штаб складатиметься як із німецьких солдатів, так і з офіцерів з обміну та зв'язку – як і раніше, вказав посол.

"Підпорядкування підрозділів збройних сил Німеччини структурам НАТО також прямо дозволено договором "Два плюс чотири" на території колишньої НДР і Берліна", – додав він.

За словами дипломата, німецька влада не перетнула допустимий поріг, вказаний у договорі.

У понеділок, 21 жовтня, Німеччина відкрила новий багатонаціональний військово-морський штаб на Балтійському морі, який здатний керувати операціями НАТО.

Новий штаб, який налічуватиме близько 120 німецьких і до 60 міжнародних співробітників у мирний час, очолить німецький адмірал з польським заступником і шведським начальником штабу.

Російське Міністерство закордонних справ у вівторок, 22 жовтня, викликало посла Німеччини в Москві, якому висловило "рішучий протест" через створення регіонального штабу морського командування НАТО на Балтійському морі.