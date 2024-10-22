Посол Германии ответил на возмущение России из-за открытия штаб-квартиры ВМС

Посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф прокомментировал возмущение России из-за создания регионального штаба морского командования НАТО на Балтийском море в городе Росток.

Заявление немецкого дипломата приводит Welt, сообщает "Европейская правда".

Ламбсдорфф во вторник был вызван в российский МИД, где ему выразили "решительный протест" из-за открытия штаб-квартиры в Ростоке.

Сам дипломат рассказал, что "четко" отверг утверждение о том, что Германия нарушила договор "два плюс четыре" от 1990 года об окончательном урегулировании в отношении Германии, введя в эксплуатацию штаб-квартиру.

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Согласно договору, на который ссылается российская сторона, на востоке Германии не должны размещаться иностранные войска, ядерное оружие и его носители.

Ламбсдорфф в свою очередь заявил, что размещение базы в Ростоке является разрешенным.

"Преобразование немецкого морского командного центра в Ростоке в "Командование оперативной группы на Балтике" соответствует договору "Два плюс четыре", – сказал он.

Штаб будет состоять как из немецких солдат, так и из офицеров по обмену и связи – как и раньше, указал посол.

"Подчинение подразделений вооруженных сил Германии структурам НАТО также прямо разрешено договором "Два плюс четыре" на территории бывшей ГДР и Берлина", – добавил он.

По словам дипломата, немецкие власти не пересекли допустимый порог, указанный в договоре.

В понедельник, 21 октября, Германия открыла новый многонациональный военно-морской штаб на Балтийском море, который способен управлять операциями НАТО.

Новый штаб, который будет насчитывать около 120 немецких и до 60 международных сотрудников в мирное время, возглавит немецкий адмирал с польским заместителем и шведским начальником штаба.

Российское Министерство иностранных дел во вторник, 22 октября, вызвало посла Германии в Москве, которому выразило "решительный протест" из-за создания регионального штаба морского командования НАТО на Балтийском море.