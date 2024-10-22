Президентка Грузії представить свій "технічний" уряд уже після парламентських виборів

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вирішила назвати свого кандидата у прем’єр-міністри після парламентських виборів 26 жовтня, хоча раніше хотіла зробити це заздалегідь.

Про це вона сказала у зверненні у вівторок, 22 жовтня, передає "Європейська правда" з посиланням на портал SOVA.news.

Зурабішвілі зазначила, що має кандидата на посаду прем'єр-міністра Грузії, але після консультації з провідними проєвропейськими партіями вирішила відкласти його оголошення.

"Тут не має бути жодного дисонансу, і я почула від них (опозиційних партій. – Ред.), що вони вважають, що це питання має бути вирішене після виборів. Більшість із них так вважає", – додала вона.

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Грузинська президентка підкреслила, що її кандидат у глави уряду не належить до жодної з партій, і висловила впевненість, що їй вдасться домовитися з опозиційними партіями про "технічний" уряд.

"Я несу відповідальність перед нашими партнерами, що в цьому партії знайдуть спільну мову. Наші партнери не хочуть бачити жодної нестабільності в нашій країні після виборів. Головне для них – це перехід до миру, демократичності", – додала Зурабішвілі.

Раніше президентка Грузії ініціювала домовленість між опозиційними партіями під назвою "Грузинська хартія" – спільний план дій на сценарій, якщо "Грузинська мрія" за підсумками виборів втратить владу.

Цей документ передбачає зокрема формування технічного уряду без політичних лідерів, який почне реалізацію реформ, необхідних для євроінтеграції.

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