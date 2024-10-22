Президент Грузии представит свое "техническое" правительство уже после выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили решила назвать своего кандидата в премьер-министры после парламентских выборов 26 октября, хотя ранее хотела сделать это заранее.

Об этом она сказала в обращении во вторник, 22 октября, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал SOVA.news.

Зурабишвили отметила, что имеет кандидата на должность премьер-министра Грузии, но после консультации с ведущими проевропейскими партиями решила отложить его объявление.

"Здесь не должно быть никакого диссонанса, и я услышала от них (оппозиционных партий. – Ред.), что они считают, что этот вопрос должен быть решен после выборов. Большинство из них так считает", – добавила она.

Реклама:

Грузинский президент подчеркнула, что ее кандидат в главы правительства не принадлежит ни к одной из партий, и выразила уверенность, что ей удастся договориться с оппозиционными партиями о "техническом" правительстве.

"Я несу ответственность перед нашими партнерами, что в этом партии найдут общий язык. Наши партнеры не хотят видеть никакой нестабильности в нашей стране после выборов. Главное для них – это переход к миру, демократичности", – добавила Зурабишвили.

Ранее президент Грузии инициировала договоренность между оппозиционными партиями под названием "Грузинская хартия" – совместный план действий на сценарий, если "Грузинская мечта" по итогам выборов потеряет власть.

Этот документ предусматривает в частности формирование технического правительства без политических лидеров, которое начнет реализацию реформ, необходимых для евроинтеграции.

Читайте больше о том, что может решить победителя выборов в Грузии.