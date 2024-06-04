До "об’єднаного фронту" грузинської опозиції приєдналося вже 17 партій

Вже сімнадцять опозиційних політичних сил у Грузії приєдналися до так званої "Грузинської хартії" – плану спільних дій, запропонованого президенткою Саломе Зурабішвілі перед виборами з метою збільшити шанси роздробленої грузинської опозиції.

Про це повідомляє "Новости Грузия", пише "Європейська правда".

Станом на цей час "Грузинську хартію" підписали практично усі опозиційні партії і п’ять незалежних депутатів. Документ запропонувала президентка Саломе Зурабішвілі з метою максимально розширити електорат опозиції перед парламентськими виборами, що пройдуть восени.

Основні пункти передбачають, що у разі перемоги опозиції на виборах ці партії погоджуються сформувати тимчасовий непартійний уряд, провести реформи та повернути Грузію на європейський шлях і через кілька місяців скласти мандати, щоб провести ще одні парламентські вибори у більш демократичному та вільному середовищі.

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Документ підписали "Партія зелених", "За справедливість", "Дроа", "Гірчі – більше свободи", "Європейські демократи", "Закон і справедливість", "Лело", "Ахалі", "Громадяни", "Ана Долідзе для народу", "Свобода – дорога Звіада Гамсахурдіа", "Стратегія Агмашенебелі", "Європейська Грузія", "Республіканська партія", "Єдиний національний рух", рух "Держава для народу" і "Національна демократична партія".

Нагадаємо, у понеділок спікер парламенту Грузії підписав скандальний проєкт закону "Про прозорість іноземного впливу", а у керівній партії пригрозили блокувати діяльність громадських організацій, які проігнорують його вимоги.

Громадські організації Грузії збираються оскаржувати закон у судах.