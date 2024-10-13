Президентка Грузії розповіла, коли представить "технічний" уряд

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі на спеціальному брифінгу заявила, що представить "технічний" уряд Грузії до парламентських виборів 26 жовтня.

Заяву грузинської президентки наводить Sova, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, цей уряд буде відповідальним за виконання "Грузинської хартії" – плану дій, який має привести Грузію до "дверей відкриття переговорів з ЄС".

"Оскільки замовлення суспільства – не щоб політики розподілили між собою мандати і в такий спосіб створили уряд – на даному, перехідному етапі, я маю створити цей технічний, адміністративний уряд, який буде відповідальний тільки і тільки за те, щоб виконати те, що прописано в Хартії і привести нас туди, куди нам треба, до дверей Європи", – заявила президентка.

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Зурабішвілі додала, що "технічний" уряд не складатимуть політики.

"А до виборів він буде представлений для того, щоб суспільство знало, хто буде відповідати в уряді, хто очолить цей уряд, під контролем парламенту, тобто хто, під контролем політичних партій, поведе цю країну шляхом цієї Хартії", – пояснила вона.

Минулого тижня Зурабішвілі запропонувала опозиції розпочати процес створення "тіньового" технократичного уряду на випадок успіху на виборах.

Раніше президентка Грузії ініціювала домовленість між опозиційними партіями під назвою "Грузинська хартія" – спільний план дій на сценарій, якщо "Грузинська мрія" за підсумками виборів втратить владу.

Цей документ передбачає у тому числі формування технічного уряду без політичних лідерів, який почне реалізацію реформ, необхідних для євроінтеграції.

Одне з останніх опитувань на замовлення опозиційного телеканалу засвідчило, що проєвропейські опозиційні партії Грузії мають шанси сукупно отримати 55% голосів.