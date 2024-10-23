У Берліні проходять обшуки у підозрюваних у правому екстремізмі

У Берліні та землі Бранденбург проходить серія обшуків у осіб, яких вважають ультраправими екстремістами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Обшуки тривають з раннього ранку 23 жовтня у Берліні та Бранденбурзі, підтвердили у прокуратурі Берліна.

Загалом йдеться про дев’ятьох підозрюваних віком від 16 до 23 років. Їх підозрюють також у причетності до пограбувань і завдання тяжких тілесних ушкоджень.

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В одному з випадків у вересні семеро молодих людей напали на чоловіка у берлінському районі Марцан і відібрали у нього футболку з символікою "Антифа".

За тиждень після того шестеро неонацистів, деякі у масках, накинулись на перехожого у районі Геллерсдорф, збили його з ніг і били ногами. Постраждалий врятувався, вскочивши в автобус.

Ще одна підозра стосується крадіжки, що сталася минулого року, підозрюваний тоді працював у будівлі поліції.

За даними слідства, серед підозрюваних є прихильники асоціації "Національна революційна молодь" – молодіжного крила маргінальної неонацистської партії "Третій шлях", а також прихильники таких екстремістських рухів як "Молоді й сильні" та "Німецька молодь, вперед".

Нагадаємо, вихідними у Німеччині зірвали плани атаки екстреміста на посольство Ізраїлю.

Минулого тижня ліве берлінське видання писало про таємну зустріч політиків ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" у Бранденбурзі, де вони нібито обговорювали "зміну режиму" у Німеччині і революцію правих.