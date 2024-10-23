В Берлине проходят обыски у подозреваемых в правом экстремизме

В Берлине и земле Бранденбург проходит серия обысков у лиц, которых считают ультраправыми экстремистами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Обыски продолжаются с раннего утра 23 октября в Берлине и Бранденбурге, подтвердили в прокуратуре Берлина.

В целом речь идет о девяти подозреваемых в возрасте от 16 до 23 лет. Их подозревают также в причастности к ограблениям и нанесению тяжких телесных повреждений.

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В одном из случаев в сентябре семь молодых людей напали на мужчину в берлинском районе Марцан и отобрали у него футболку с символикой "Антифа".

Через неделю после того шестеро неонацистов, некоторые в масках, набросились на прохожего в районе Геллерсдорф, сбили его с ног и били ногами. Пострадавший спасся, вскочив в автобус.

Еще одно подозрение касается кражи, произошедшей в прошлом году, подозреваемый тогда работал в здании полиции.

По данным следствия, среди подозреваемых есть сторонники ассоциации "Национальная революционная молодежь" – молодежного крыла маргинальной неонацистской партии "Третий путь", а также сторонники таких экстремистских движений как "Молодые и сильные" и "Немецкая молодежь, вперед".

Напомним, на выходных в Германии сорвали планы атаки экстремиста на посольство Израиля.

На прошлой неделе левое берлинское издание писало о тайной встрече политиков ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в Бранденбурге, где они якобы обсуждали "смену режима" в Германии и революцию правых.