У Німеччині зірвали плани атаки екстреміста на посольство Ізраїлю

Влада Німеччини заарештувала чоловіка, підозрюваного у зв'язках з екстремістським угрупуванням "Ісламська держава", який нібито планував напад на посольство Ізраїлю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.

Чоловіка, лівійця Омара А., затримали в суботу в Бернау, містечку неподалік від Берліна.

Влада повідомила, що затриманий хотів здійснити резонансний напад із застосуванням вогнепальної зброї на посольство Ізраїлю в Берліні не пізніше жовтня 2024 року.

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Для планування нападу обвинувачений спілкувався з учасником ІДІЛ в чаті месенджера. Про чоловіка німецьким органам безпеки повідомила іноземна спецслужба.

У квартирі 28-річного підозрюваного в будинку для шукачів притулку в Бернау був проведений обшук, повідомив речник федеральної прокуратури.

"Наші органи безпеки вчасно завдали удару, щоб зірвати можливі плани нападу на посольство Ізраїлю в Берліні", – заявила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер.

"Це свідчить про те, що захист єврейських та ізраїльських установ в нашій країні є життєво важливим і має для нас першочергове значення", – додала вона.

Німецьке інформаційне агентство dpa повідомило, що підозрюваний постане перед слідчим суддею у найвищому суді країни, Федеральному суді в Карлсруе, в неділю.

Посол Ізраїлю Рон Просор подякував німецьким органам безпеки "за забезпечення безпеки нашого посольства".

Німеччина, як відомо, підтримує право Ізраїлю на самооборону, хоча й висловлювала застереження стосовно порушення прав людини в Газі.

Уповноважений німецького уряду з питань антисемітизму Фелікс Кляйн раніше поскаржився на те, що ісламістів у Німеччині все частіше тривіалізують.