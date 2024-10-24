Міністерка культури Франції пропонує зробити платним вхід до Нотр-Даму

Міністерка культури Франції Рашида Даті висунула пропозицію зробити платним вхід до Собору Паризької Богоматері і змусити громадян країн, які не є членами ЄС, "платити більше" за відвідування Лувру.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала виданню Le Figaro.

Даті заявила, що Франції необхідне більше фінансування для інновацій та збереження численних пам'яток країни.

Тож вона запропонувала, "щоб відвідувачі з-за меж ЄС платили більше за вхідні квитки" до Лувру, аби отримати кошти на реконструкцію інших французьких пам'яток.

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Так само вона "звернулася до архиєпископа Парижа з простою пропозицією: ввести символічну плату за всі туристичні відвідини Нотр-Даму, а отримані кошти повністю спрямувати на реалізацію великого плану зі збереження нашої релігійної спадщини".

"Зібравши лише 5 євро з кожного відвідувача, ми зможемо зібрати 75 млн євро на рік. Таким чином, Нотр-Дам де Парі врятував би всі церкви Парижа і Франції", – додала вона.

Відкриття Нотр-Дама, який був закритий для відвідувачів після катастрофічної пожежі в 2019 році, заплановано на 8 грудня.

Після пожежі перші два роки у соборі тривала ліквідація наслідків та технічна підготовка до реставраційних робіт.