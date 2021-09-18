Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Нотр-Дамі завершили технічні роботи для початку реставрації після пожежі

Субота, 18 вересня 2021, 13:27

У Парижі завершили роботи з укріплення собору Нотр-Дам, що дозволить почати реставрацію храму через два роки після масштабної пожежі. 

Про це повідомила державна агенція, яка опікується роботами, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Незабаром після пожежі в квітні 2019 року президент Еммануель Макрон заявив, що собор, побудований в XII столітті, буде відновлений. Пізніше він пообіцяв відкрити його для прихожан до 2024 року, коли у Франції пройдуть Олімпійські ігри.

Читайте також
Площу біля Нотр-Даму закрили через побоювання щодо рівня свинцю

Заключний етап зусиль щодо гарантування безпеки конструкції собору включав зміцнення пошкоджених вогнем склепінь гігантськими дерев'яними арковими каркасами.

Собор буде відновлений у відповідності до свого попереднього дизайну.

Очікується, що відновлювальні роботи розпочнуться в найближчі місяці після проведення тендера для вибору компаній.

До цього часу в цьому місяці розпочнеться очищення внутрішніх стін і підлоги будівлі.

Раніше повідомлялося, що ​​у Франції зібрали тисячі підписів проти вирубки столітніх дубів для реконструкції Нотр-Даму.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція ЄвроЖиття
powered by lun.ua

Статті

Газовий шантаж Путіна: серйозно, проте Україна має шанси на перемогу

Серйозність ситуації на газовому ринку не означає неминучість програшу. Україна може зберегти транзит, завантажити ГТС і при цьому значно знизити ціни.  
18 вересня 2021 — Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ (2014-2019)

Останній аргумент для змін: які наслідки матиме скандал навколо Doing Business

Світовий банк прийняв рішення відмовитися від подальшої публікації рейтингу Doing Business. Як тепер змусити уряди проводити дерегуляцію?
17 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Два тижні до вибуху: чому нові вибори заведуть Грузію у ще глибшу кризу

Політична криза у Грузії, що триває вже майже рік, незабаром може вийти на новий, безпрецедентно високий рівень.
17 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда