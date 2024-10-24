Министр культуры Франции предлагает сделать платным вход в Нотр-Дама

Министр культуры Франции Рашида Дати выдвинула предложение сделать платным вход в Собор Парижской Богоматери и заставить граждан стран, не являющихся членами ЕС, "платить больше" за посещение Лувра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала изданию Le Figaro.

Дати заявила, что Франции необходимо больше финансирования для инноваций и сохранения многочисленных памятников страны.

Поэтому она предложила, "чтобы посетители из-за пределов ЕС платили больше за входные билеты" в Лувр, чтобы получить средства на реконструкцию других французских памятников.

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Так же она "обратилась к архиепископу Парижа с простым предложением: ввести символическую плату за все туристические посещения Нотр-Дама, а полученные средства полностью направить на реализацию большого плана по сохранению нашего религиозного наследия".

"Собрав всего 5 евро с каждого посетителя, мы сможем собрать 75 млн евро в год. Таким образом, Нотр-Дам де Пари спас бы все церкви Парижа и Франции", – добавила она.

Открытие Нотр-Дама, который был закрыт для посетителей после катастрофического пожара в 2019 году, запланировано на 8 декабря.

После пожара первые два года в соборе продолжалась ликвидация последствий и техническая подготовка к реставрационным работам.