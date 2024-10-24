У Німеччині зростає рівень працевлаштування українських біженців

Показник зайнятості українських біженців у Німеччині зріс майже вдвічі – з 16% влітку 2022 року до 30% минулої весни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW з посиланням нову доповідь, опубліковану Федеральним інститутом демографічних досліджень у Вісбадені (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, BIB).

Інститут BIB стверджує, що громадяни України, які втекли від війни РФ, інтегруються на ринку праці у Німеччині швидше, ніж інші групи біженців.

Дослідники зазначають, що найбільші складнощі для українців на ринку праці у ФРН пов'язані з необхідністю поліпшити знання німецької, доглядом за дітьми та підтвердженням кваліфікації.

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"Високі вимоги до знання мови або складні процедури підтвердження іноземних професійних кваліфікацій ускладнюють отримання роботи", – констатував Андреас Етте з BIB.

Нагадаємо, в уряді Німеччини пропонують змінити статус біженців з України.

Останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям із України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав сотні тисяч українців, які знайшли прихисток в країні, влаштуватися на роботу.

Уряд Німеччини нещодавно вже погодив законопроєкт, що запроваджує жорсткіші вимоги для одержувачів Bürgergeld.