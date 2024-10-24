В Германии растет уровень трудоустройства украинских беженцев
Показатель занятости украинских беженцев в Германии вырос почти вдвое – с 16% летом 2022 года до 30% прошлой весной.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW со ссылкой на новый доклад, опубликованный Федеральным институтом демографических исследований в Висбадене (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, BIB).
Институт BIB утверждает, что граждане Украины, бежавшие от войны РФ, интегрируются на рынке труда в Германии быстрее, чем другие группы беженцев.
Исследователи отмечают, что наибольшие сложности для украинцев на рынке труда в ФРГ связаны с необходимостью улучшить знания немецкого, уходом за детьми и подтверждением квалификации.
"Высокие требования к знанию языка или сложные процедуры подтверждения иностранных профессиональных квалификаций затрудняют получение работы", – констатировал Андреас Этте (Andreas Ette) из BIB.
Напомним, в правительстве Германии предлагают изменить статус беженцев из Украины.
В последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал сотни тысяч украинцев, которые нашли приют в стране, устроиться на работу.
Правительство Германии недавно уже согласовало законопроект, который вводит более жесткие требования для получателей Bürgergeld.