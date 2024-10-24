В Германии растет уровень трудоустройства украинских беженцев

Показатель занятости украинских беженцев в Германии вырос почти вдвое – с 16% летом 2022 года до 30% прошлой весной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW со ссылкой на новый доклад, опубликованный Федеральным институтом демографических исследований в Висбадене (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, BIB).

Институт BIB утверждает, что граждане Украины, бежавшие от войны РФ, интегрируются на рынке труда в Германии быстрее, чем другие группы беженцев.

Исследователи отмечают, что наибольшие сложности для украинцев на рынке труда в ФРГ связаны с необходимостью улучшить знания немецкого, уходом за детьми и подтверждением квалификации.

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"Высокие требования к знанию языка или сложные процедуры подтверждения иностранных профессиональных квалификаций затрудняют получение работы", – констатировал Андреас Этте (Andreas Ette) из BIB.

Напомним, в правительстве Германии предлагают изменить статус беженцев из Украины.

В последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал сотни тысяч украинцев, которые нашли приют в стране, устроиться на работу.

Правительство Германии недавно уже согласовало законопроект, который вводит более жесткие требования для получателей Bürgergeld.