В уряді Німеччини пропонують змінити статус біженців з України

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запропонував переглянути правовий статус українських біженців, щоб зменшити витрати на соціальні виплати і залучити більше українців, які одержують допомогу, на ринок праці.

Про це він сказав виданню Wirtschaftswoche, повідомляє "Європейська правда".

Політик заявив, що уряд має "розглянути окремий правовий статус для біженців з України". Це мало б дозволити зменшити обсяг державних витрат, спрямованих на українців.

Лінднер висуває ідею замість виплат, які зараз отримують українці на рівні з іншими резидентами країни (так звані Bürgergeld, гроші для громадян), запропонувати пільги для шукачів притулку з інструментами політики на ринку праці. Bürgergeld є більшою виплатою, ніж розмір допомоги, яку отримують шукачі притулку.

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На думку міністра, українці й далі не повинні проходити процедуру прохання про надання притулку в Німеччині.

"З іншого боку, вони не повинні одразу отримувати допомогу для громадян, яка орієнтована на соціально-економічний прожитковий мінімум із соціальною участю навіть без роботи", – зазначив Лінднер.

Нагадаємо, останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям із України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав сотні тисяч українців, які знайшли прихисток в країні, влаштуватися на роботу.

Уряд Німеччини нещодавно вже погодив законопроєкт, що запроваджує жорсткіші вимоги для одержувачів Bürgergeld.