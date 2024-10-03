Уряд Німеччини затвердив зміну умов виплат соцдопомоги безробітним

Уряд Німеччини погодив законопроєкт, що запроваджує жорсткіші вимоги для одержувачів соціальної допомоги, відомої як Bürgergeld ("гроші для громадян").

Про це повідомив у середу, 2 жовтня, міністр праці Губертус Гайль, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Зміни ще має розглянути Бундестаг. Якщо він затвердить нові правила, вони набудуть чинності наприкінці року.

Реформа передбачає, що одержувачам соцдопомоги, які без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання, протягом трьох місяців на 30% скоротять розмір виплат.

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Безробітним, які не прийдуть на офіційно призначену зустріч із куратором до центру зайнятості, виплати знизять на 30% протягом одного місяця.

Також заплановані санкції щодо одержувачів допомоги, які працюють нелегально. Центри зайнятості повинні повідомляти правоохоронним органам про своїх клієнтів, які, ймовірно, працюють і при цьому отримують соцвиплати.

За новими правилами, для одержувача соцдопомоги має вважатися прийнятним робоче місце, віддалене від місця проживання.

Якщо тривалість робочого дня не перевищує шести годин, то максимально допустимий час на дорогу на роботу в один кінець може становити 2,5 години, а якщо вона більша – то до трьох годин.

Водночас зміни передбачають стимули для людей, які погано говорять німецькою.

Роботодавці зможуть отримувати субсидії, якщо нададуть роботу біженцям, які погано володіють німецькою та мають низькі шанси на працевлаштування, а потім спрямують їх на мовні курси за фахом.

Це положення має слугувати реалізації програми прискореного та полегшеного працевлаштування біженців, ухваленої урядом у 2023 році.

Представляючи програму торік, Губертус Гайль заявив: "Мовний бар'єр знижується. Настав час іти працювати".

Станом на липень 2024 року близько 266 тисяч з 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини, були працевлаштованими.

Нагадаємо, останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям із України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав сотні тисяч українців, які знайшли прихисток в країні, влаштуватися на роботу.