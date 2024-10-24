Литовська митниця посилює контроль за посилками в поїздах із Росії

У Литві митниця посилює контроль за посилками в поїздах із Росії, щоб не допустити перевезення предметів, призначених для російських збройних сил.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомив портал Delfi з посиланням на Кримінальну службу митниці.

Для перевірки поштових вагонів із Калінінградської області литовські митники почали активно використовувати мобільні ручні сканери. Їх використовують для перевірки як посилок, так і самих вагонів.

При цьому використовуються й інші методи перевірки, а надалі планується посилювати контроль.

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Це відповідь на безперервні спроби перевезти поїздами з Калінінградської області Росії військову продукцію, призначену для російських військових, переважно – камуфляжну форму або її частини, маскувальні сітки для військової техніки.

Менш ніж за місяць у Литві перехопили шість партій з такими вантажами. Такі конфісковані товари литовська митниця передає Україні.

Нагадаємо, Литва розглядає можливість передачі Україні 17 пожежних машин, які були затримані в Клайпеді минулого року через санкції і мали бути переправлені до Зімбабве.

Також повідомляли, що співробітники Каунаської територіальної митниці та Митної кримінальної служби вилучили маскувальні сітки, які провозили у поїзді Калінінград-Москва, і передали їх Україні.