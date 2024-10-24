Литовская таможня усиливает контроль за посылками в поездах из России

В Литве таможня усиливает контроль за посылками в поездах из России, чтобы не допустить перевозки предметов, предназначенных для российских вооруженных сил.

Как информирует "Европейская правда", об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на Уголовную службу таможни.

Для проверки почтовых вагонов из Калининградской области литовские таможенники начали активно использовать мобильные ручные сканеры. Их используют для проверки как посылок, так и самих вагонов.

При этом используются и другие методы проверки, а в дальнейшем планируется усиливать контроль.

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Это ответ на непрекращающиеся попытки перевезти поездами из Калининградской области России военную продукцию, предназначенную для российских военных, преимущественно – камуфляжную форму или ее части, маскировочные сетки для военной техники.

Менее чем за месяц в Литве перехватили шесть партий с такими грузами. Такие конфискованные товары литовская таможня передает Украине.

Напомним, Литва рассматривает возможность передачи Украине 17 пожарных машин, которые были задержаны в Клайпеде в прошлом году из-за санкций и должны были быть переправлены в Зимбабве.

Также сообщалось, что сотрудники Каунасской территориальной таможни и Таможенной криминальной службы изъяли маскировочные сетки, которые провозили в поезде Калининград-Москва, и передали их Украине.