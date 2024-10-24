Фінляндія купує ракети для F-35 у США

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен схвалив придбання ракет AARGM-ER, які використовують винищувачі F-35, у Сполучених Штатів.

Відповідне повідомлення у четвер, 24 жовтня, поширило фінське Міністерство оборони, пише "Європейська правда".

Зазначається, що ракети AGM-88G AARGM-ER будуть використовуватися на багатоцільових винищувачах F-35A, які візьмуть на озброєння Сили оборони Фінляндії.

"Придбання доповнить характеристики F-35, створивши можливість швидкого ураження наземних і надводних цілей, зокрема тих, що випромінюють радіочастотні сигнали", – йдеться в повідомленні.

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Закупівля у США передбачає не лише ракети, а й програмне забезпечення, запасні частини, посібники та документацію, транспортні послуги, а також послуги з навчання, ремонту та підтримки виробника і постачальника на період до 2031 року.

У Міністерстві оборони США уточнили, що в межах закупівлі Фінляндія отримає 150 ракет, а вартість контракту оцінюється в 500 мільйонів доларів.

Фінляндія ще у 2021 році вирішила придбати у США 64 винищувачі F-35, вони замінять старіші F/A-18 протягом 2028-2030 років.

Минулого року у фінському Рованіємі почалось будівництво авіабази для F-35.