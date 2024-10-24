Финляндия покупает ракеты для F-35 у США

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен одобрил приобретение ракет AARGM-ER, которые используют истребители F-35, у Соединенных Штатов.

Соответствующее сообщение в четверг, 24 октября, распространило финское Министерство обороны, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что ракеты AGM-88G AARGM-ER будут использоваться на многоцелевых истребителях F-35A, которые примут на вооружение Силы обороны Финляндии.

"Приобретение дополнит характеристики F-35, создав возможность быстрого поражения наземных и надводных целей, в частности излучающих радиочастотные сигналы", – говорится в сообщении.

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Закупка у США предусматривает не только ракеты, но и программное обеспечение, запасные части, руководства и документацию, транспортные услуги, а также услуги по обучению, ремонту и поддержке производителя и поставщика на период до 2031 года.

В Министерстве обороны США уточнили, что в рамках закупки Финляндия получит 150 ракет, а стоимость контракта оценивается в 500 миллионов долларов.

Финляндия еще в 2021 году решила приобрести у США 64 истребителя F-35, они заменят более старые F/A-18 в течение 2028-2030 годов.

В прошлом году в финском Рованиеми началось строительство авиабазы для F-35.