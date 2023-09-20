У Фінляндії розпочали будівництво авіабази для винищувачів F-35

У фінському місті Рованіємі розпочалось будівництво авіабази для нових багатоцільових винищувачів F-35.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Перші винищувачі F-35 будуть доставлені до Рованіємі в 2026 році, планується, що вони будуть експлуатуватися до 2060-х років.

Підготовчі роботи почалися в червні цього року, а фактичне будівництво – у вересні.

Очікується, що будівництво авіабази в Рованіємі триватиме до 2027 року.

Згідно із розрахунками, будівництво коштуватиме близько 150 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що у Данію прибули перші літаки F-35, що замінять передані Україні F-16.

Крім того, за даними ЗМІ, у Великій Британії базуватимуться дві ескадрильї F-35 A, що здатні нести ядерну зброю.