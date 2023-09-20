У Фінляндії розпочали будівництво авіабази для винищувачів F-35
Середа, 20 вересня 2023, 15:41
У фінському місті Рованіємі розпочалось будівництво авіабази для нових багатоцільових винищувачів F-35.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Перші винищувачі F-35 будуть доставлені до Рованіємі в 2026 році, планується, що вони будуть експлуатуватися до 2060-х років.
Підготовчі роботи почалися в червні цього року, а фактичне будівництво – у вересні.
Очікується, що будівництво авіабази в Рованіємі триватиме до 2027 року.
Згідно із розрахунками, будівництво коштуватиме близько 150 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що у Данію прибули перші літаки F-35, що замінять передані Україні F-16.
Крім того, за даними ЗМІ, у Великій Британії базуватимуться дві ескадрильї F-35 A, що здатні нести ядерну зброю.
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