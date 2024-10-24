У Франції кажуть, що зібрали мільярд доларів для Лівану
Міжнародна конференція щодо Лівану, що пройшла в четвер у Парижі, зібрала 1 млрд доларів на гуманітарну і військову допомогу країні.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, якого цитує AP, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, Паризька конференція зібрала понад 70 країн і міжнародних організацій.
"Ми спільно зібрали 800 млн доларів на гуманітарну допомогу і 200 млн доларів на сили безпеки, що становить близько 1 млрд доларів", – сказав Барро.
Президент Франції Емманюель Макрон закликав учасників надати "масову допомогу" для підтримки Лівану.
Барро пообіцяв впоратися з цим "викликом", а також додав, що Сполучені Штати пообіцяли надати близько 300 млн доларів.
Раніше Франція пообіцяла виділити 100 млн євро на підтримку Лівану, а Німеччина оголосила про наміри виділити додаткові 96 млн євро.