Макрон анонсував виділення 100 млн євро для підтримки Лівану

Франція пообіцяла виділити 100 млн євро на підтримку Лівану на міжнародній конференції в четвер, 24 жовтня.

Про це повідомило агентство AP, передає "Європейська правда".

Як відомо, у Франції 24 жовтня проходить ініційована президентом Емманюелем Макроном міжнародна конференція з метою зібрати $400 млн на гуманітарну допомогу Лівану.

Як заявив Макрон під час своєї вступної промови, "у найближчій перспективі необхідна масова допомога ліванському населенню, як для сотень тисяч людей, переміщених війною, так і для громад, які їх приймають".

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Макрон засудив Ізраїль за продовження військових операцій в Лівані, "на півдні, в Бейруті, в інших місцях, і за те, що кількість жертв серед цивільного населення продовжує зростати", і повторив свій заклик до припинення вогню.

Агентство зазначило, що французькі організатори сподіваються, що фінансові зобов'язання учасників щодо надання гуманітарної допомоги покриють $426 млн, які, за оцінками ООН, терміново необхідні.

Як повідомили журналісти, цього тижня Італія оголосила про нову допомогу в розмірі 10 млн євро, а Німеччина в середу, 23 жовтня, пообіцяла виділити додатково 60 млн євро для людей в Лівані.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту до Лівану попередила, що країна на межі колапсу через бойові дії.

У Білому домі не сподіваються на швидке відновлення переговорів про припинення вогню в Газі та Лівані.