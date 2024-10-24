Во Франции говорят, что собрали миллиард долларов для Ливана

Международная конференция по Ливану, прошедшая в четверг в Париже, собрала 1 млрд долларов на гуманитарную и военную помощь стране.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, которого цитирует AP, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Парижская конференция собрала более 70 стран и международных организаций.

"Мы совместно собрали 800 млн долларов на гуманитарную помощь и 200 млн долларов на силы безопасности, что составляет около 1 млрд долларов", – сказал Барро.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал участников предоставить "массовую помощь" для поддержки Ливана.

Барро пообещал справиться с этим "вызовом", а также добавил, что Соединенные Штаты пообещали предоставить около 300 млн долларов.

Ранее Франция пообещала выделить 100 млн евро на поддержку Ливана, а Германия объявила о намерениях выделить дополнительные 96 млн евро.