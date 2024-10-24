Німеччина надає Лівану додаткові 96 мільйонів євро

Німеччина у четвер пообіцяла виділити ще 96 млн євро на підтримку Лівану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Своє оголошення про додаткові кошти для Лівану Німеччина зробила на конференції щодо гуманітарної допомоги Лівану, скликаній президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила, що Берлін надасть 36 мільйонів євро гуманітарної допомоги, а також 60 млн євро у вигляді фондів розвитку.

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Допомога надходитиме в умовах гуманітарної кризи, спричиненої конфліктом між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупуванням "Хезболла".

Враховуючи додаткову допомогу, німецька допомога Лівану, як очікується, сягне близько 300 млн євро в поточному році, повідомили урядові джерела.

Кошти, які будуть надані через організації ООН та Німецький Червоний Хрест, спрямовані на допомогу внутрішньо переміщеним цивільним особам та підтримку соціальної, економічної та інституційної стабільності в країні.

Очікується, що найближчими днями до Лівану прибуде ще близько 10 тонн гуманітарної допомоги.

Раніше Франція пообіцяла виділити 100 млн євро на підтримку Лівану.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту до Лівану попередила, що країна на межі колапсу через бойові дії.

У Білому домі не сподіваються на швидке відновлення переговорів про припинення вогню в Газі та Лівані.