США працюють, щоб відповідь Ізраїлю на атаку Ірану не призвела до "нескінченної ескалації"

Сполучені Штати "тісно координують" з Ізраїлем дії у відповідь на масовану ракетну атаку Ірану, яка сталась на початку жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, якого цитує CNN.

За його словами, США працюють з Ізраїлем над тим, щоб "будь-яка відповідь не призвела до нескінченного циклу ескалації".

Блінкен сказав, що така ескалація "не в чиїх інтересах", але він не став говорити про те, якою може бути відповідь Ізраїлю.

Реклама:

США також працюють з партнерами, щоб "прямо чи опосередковано" донести до Тегерана, що подальші атаки на Ізраїль "матимуть глибоко негативні наслідки для інтересів Ірану", додав держсекретар.

"Ми дуже уважно ставимося до того, що ризик ширшого конфлікту є високим, і це ще одна причина, чому ми сповнені рішучості і діємо, щоб переконатися, що ми зможемо запобігти цьому", – сказав він.

Нагадаємо, 1 жовтня Іран запустив близько 200 балістичних ракет у бік Ізраїлю у відповідь на вбивство лідерів підтримуваних Тегераном бойовиків у Лівані.

Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками через масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Нещодавно газета The Washington Post повідомила про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив адміністрації американського президента Джо Байдена, що готовий завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах в Ірані.