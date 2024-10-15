WP: Нетаньягу повідомив Байдену, що Ізраїль погодився на обмежений удар по Ірану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив адміністрації американського президента Джо Байдена, що готовий завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах в Ірані.

Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на слова двох поінформованих американських співрозмовників, передає "Європейська правда".

Як зазначив один зі співрозмовників, в ході розмови з Байденом прем’єр Ізраїлю заявив, що країна планує завдати удару по військовій інфраструктурі Ірану.

За словами іншого посадовця, дії у відповідь будуть вивірені таким чином, щоб уникнути сприйняття "політичного втручання у вибори в США".

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У Вашингтоні зустріли таку заяву із полегшенням, передає газета.

Співрозмовник журналістів зауважив, що Нетаньягу зайняв "більш помірковану позицію" в цій дискусії, ніж раніше.

Очевидне пом'якшення позиції прем'єр-міністра вплинуло на рішення Байдена надіслати Ізраїлю потужну систему протиракетної оборони, сказали обидва посадовці. Адже, як акцентував один із них, після цієї розмови американський президент був більш схильний до такого рішення.

Офіс ізраїльського прем'єр-міністра заявив, що "ми прислухаємося до думки Сполучених Штатів, але будемо приймати остаточні рішення, виходячи з наших національних інтересів".

Нагадаємо, 1 жовтня Іран запустив близько 200 балістичних ракет у бік Ізраїлю у відповідь на вбивство лідерів підтримуваних Тегераном бойовиків у Лівані.

Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками через масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що Ізраїль наразі "ретельно зважує", якою буде його відповідь на масовану ракетну атаку Ірану.