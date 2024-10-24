США работают, чтобы ответ Израиля на атаку Ирана не привел к "бесконечной эскалации"

Соединенные Штаты "тесно координируют" с Израилем действия в ответ на массированную ракетную атаку Ирана, которая произошла в начале октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, которого цитирует CNN.

По его словам, США работают с Израилем над тем, чтобы "любой ответ не привел к бесконечному циклу эскалации".

Блинкен сказал, что такая эскалация "не в чьих интересах", но он не стал говорить о том, каким может быть ответ Израиля.

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США также работают с партнерами, чтобы "прямо или косвенно" донести до Тегерана, что дальнейшие атаки на Израиль "будут иметь глубоко негативные последствия для интересов Ирана", добавил госсекретарь.

"Мы очень внимательно относимся к тому, что риск более широкого конфликта является высоким, и это еще одна причина, почему мы полны решимости и действуем, чтобы убедиться, что мы сможем предотвратить это", – сказал он.

Напомним, 1 октября Иран запустил около 200 баллистических ракет в сторону Израиля в ответ на убийство лидеров поддерживаемых Тегераном боевиков в Ливане.

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями из-за масштабной ракетной атаки на Израиль.

Недавно газета The Washington Post сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации американского президента Джо Байдена, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам в Иране.