Президентка Грузії не виключає свого арешту у разі перемоги чинної партії влади на виборах

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії "Грузинська мрія" її можуть посадити до в’язниці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала під час пресконференції, заяву грузинської президентки наводить телеканал Mtavari.

Зурабішвілі поставили питання, що буде, якщо "Грузинська мрія" переможе на виборах.

"Імовірно, мені оголосять імпічмент і посадять у в'язницю, якщо це станеться", – відповіла вона.

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Нагадаємо, "Грузинська мрія" вирішила повторно ініціювати процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі.

Рішення "Мрії" пов'язане з візитами Зурабішвілі до Парижа, Брюсселя, Берліна та Варшави, які були здійснені без дозволу уряду.

Повноваження Зурабішвілі і так закінчуються після парламентських виборів, які відбудуться 26 жовтня.

Згідно з грузинською конституцією, вибори президента проводяться протягом 45 днів після проведення першого засідання новообраного парламенту.

Минулого року імпічмент Зурабішвілі в парламенті провалився – "Грузинська мрія" не отримала необхідних 100 голосів депутатів. Звільнення Зурабішвілі підтримали 86 депутатів, один проголосував проти.