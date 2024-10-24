Президент Грузии не исключает своего ареста в случае победы партии власти на выборах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не исключает, что в случае победы на парламентских выборах партии "Грузинская мечта" ее могут посадить в тюрьму.

[Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала во время пресс-конференции, заявление грузинского президента приводит телеканал Mtavari.

Зурабишвили задали вопрос, что будет, если "Грузинская мечта" победит на выборах.

"Вероятно, мне объявят импичмент и посадят в тюрьму, если это произойдет", – ответила она.

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Напомним, "Грузинская мечта" решила повторно инициировать процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили.

Решение "Мечты" связано с визитами Зурабишвили в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву, которые были осуществлены без разрешения правительства.

Полномочия Зурабишвили и так заканчиваются после парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.

Согласно грузинской конституции, выборы президента проводятся в течение 45 дней после проведения первого заседания новоизбранного парламента.

В прошлом году импичмент Зурабишвили в парламенте провалился – "Грузинская мечта" не получила необходимых 100 голосов депутатов. Увольнение Зурабишвили поддержали 86 депутатов, один проголосовал против.