Кандидат у віцепрезиденти Трампа каже, що експосадовець Білого дому вигадав його "фашистські" заяви

Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс заявив, що колишній голова апарату Білого дому "вигадав" історію про те, що Трамп схвально висловлювався про Гітлера.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Hill.

Джей Ді Венс заявив, що твердженням Келлі про те, що він чув від Трампа під час роботи у Білому домі, не варто довіряти, оскільки той ображений за своє звільнення.

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"Трамп звільнив Келлі, і той дуже ображений з цього приводу і не припинить розмови про це… Щодазу, коли Джон Келлі каже, що щось відбувалося, буде три-чотири людини, які нібито теж були в кімнаті, коли це відбувалось, які скажуть, що він видумує", – сказав Ді Венс під час передвиборчої події у Мічигані.

"Навіть керівник апарату Майка Пенса каже, що Джон Келлі понапридумував про Дональда Трампа. То кому будемо вірити, численним свідкам, чи одному ображеному експосадовцю? Я вірю численним свідкам. Я думаю, що все, що сказав Келлі – неправда", – додав він.

Також кандидат у віцепрезиденти висловив припущення, що Келлі не просто так вийшов з цими словами саме зараз. "Гарантую, він перед тим говорим з кимось із кампанії Гарріс", – додав він.

Нагадаємо, Келлі в інтерв’ю The New York Times висловив думку, що Трамп за своїми поглядами підпадає під загальне визначення фашиста, та що він висловлював схвалення деяким діям Гітлера.

Сам Трамп у дописі у відповідь обізвав Келлі "нікчемством" і "повним дегенератом".

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