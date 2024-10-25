Кандидат в вице-президенты Трампа называет выдумкой свидетельства о его "фашистских" заявлениях

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс заявил, что бывший глава аппарата Белого дома "придумал" историю о том, что Трамп одобрительно высказывался о Гитлере.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Hill.

Джей Ди Вэнс заявил, что утверждению Келли о том, что он слышал от Трампа во время работы в Белом доме, не стоит доверять, поскольку тот обижен за свое увольнение.

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"Трамп уволил Келли, и тот очень обижен по этому поводу и не прекратит разговоры об этом... Каждый раз, когда Джон Келли говорит, что что-то происходило, будет три-четыре человека, которые якобы тоже были в комнате, когда это происходило, которые скажут, что он выдумывает", – сказал Ди Вэнс во время предвыборного события в Мичигане.

"Даже руководитель аппарата Майка Пенса говорит, что Джон Келли понапридумывал о Дональде Трампе. Так кому будем верить, многочисленным свидетелям, или одному оскорбленному экс-чиновнику? Я верю многочисленным свидетелям. Я думаю, что все, что сказал Келли – неправда", – добавил он.

Также кандидат в вице-президенты высказал предположение, что Келли не просто так вышел с этими словами именно сейчас. "Гарантирую, он перед тем говорим с кем-то из кампании Харрис", – добавил он.

Напомним, Келли в интервью The New York Times высказал мнение, что Трамп по своим взглядам подпадает под общее определение фашиста, и что он выражал одобрение некоторым действиям Гитлера.

Сам Трамп в ответной заметке обозвал Келли "ничтожеством" и "полным дегенератом".

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