Колишній голова апарату Білого дому: Трамп неодноразово хвалив Гітлера

Колишній голова апарату Білого дому Джон Келлі заявив, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп неодноразово хвалив очільника нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

Про це він розповів у серії інтерв’ю газеті The New York Times, передає "Європейська правда".

У серії інтерв’ю Келлі висловив стурбованість щодо того, що Трамп правитиме як диктатор, якщо його оберуть на листопадових виборах.

На його думку, кандидат у президенти США відповідає визначенню "фашиста", а також "не розуміється на історії та Конституції".

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"Якщо подивитися на визначення фашизму: Це ультраправа авторитарна, ультранаціоналістична політична ідеологія і рух, що характеризується диктаторським лідером, централізованою автократією, мілітаризмом, насильницьким придушенням опозиції, вірою в природну соціальну ієрархію", – зазначив Келлі.

Він розповів, що Трамп сказав йому таку фразу: "Гітлер зробив кілька добрих речей". Колишній голова апарату Білого дому підкреслив, що може підтвердити попередні повідомлення про те, що Трамп неодноразово позитивно відгукувався про нацистського очільника.

"Колишній президент, безумовно ставиться до вкрай правих поглядів, він, безумовно, авторитарний, захоплюється людьми, які є диктаторами – він це казав. Тож він, безумовно, підпадає під загальне визначення фашиста", – вважає Келлі.

Колишній голова апарату Білого додав, що Трамп – "безумовно, єдиний президент, який практично відкинув те, в чому полягає суть Америки, і що робить Америку Америкою, з точки зору Конституції, цінностей, того, як ми дивимося на все, включаючи сім'ю та уряд".

Водночас, представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що Келлі "повністю зганьбився, вигадавши ці викриті історії", цитує видання Axios.

У публікації наводиться ще кілька заяв колишнього глави апарату Білого дому щодо теми німецьких генералів навколо Гітлера, а також загиблих американців у Першій світовій війні.

У відповідь до них журналісти додали, що раніше передвиборчий штаб Трампа теж заперечував, що кандидат від Республіканців партії колись говорив подібне.

Повідомляли, що Трамп днями знову заговорив, що очікує фальсифікацій проти себе.

Також він заявляв, що що погрожував Владіміру Путіну ударом по Москві, якщо той вторгнеться в Україну, водночас віцепрезидентка США Камала Гарріс бачить ризики того, що "Путін сидітиме у Києві", якщо її Трамп отримає владу.

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