Гарріс заявила, що Трамп "нестабільний" і "невідповідний посаді" президента

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії, чинна віцепрезидентка Камала Гарріс заявила в ефірі, що її суперник Дональд Трамп "нестабільний" і "невідповідний посаді" президента.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

Гарріс ввечері 23 жовтня виступала на CNN town hall, куди запрошували і Трампа, але він відмовився від участі.

Кандидатка значною мірою зосередилася на застереженнях для тих виборців, які ще вагаються між кандидатами, що Трамп є загрозою для тих засад, на яких засновані США. Вона нагадала про зізнання військових експосадовців в адміністрації Трампа, які називали його "фашистом" і стверджують, що він схвально говорив про лояльність генералів лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера. У тому числі про це сказав колишній голова апарату Білого дому Джон Келлі.

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Також Гарріс підсвітила слова Трампа про використання військових проти "ворогів всередині".

Камала Гарріс наголосила, що у разі перемоги "Трамп сидітиме тут, нестабільний і не в собі, задумуючи свою помсту, свою відплату, створюючи список ворогів".

На пряме питання про те, чи вважає вона Трампа фашистом, Гарріс відповіла ствердно.

Останні кілька тижнів кампанія Гарріс активно намагається перетягти на свій бік виборців-республіканців, які мають сумніви щодо Трампа, а також незалежних правих.

Раніше цього тижня Гарріс заявила про ризик того, що "Путін сидітиме у Києві", якщо Трамп отримає владу, а Трамп стверджує, що погрожував Владіміру Путіну ударом по Москві, якщо той вторгнеться в Україну.

Нагадаємо, Трамп днями знову заговорив, що очікує фальсифікацій проти себе.

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