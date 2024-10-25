У Трампа намагаються завернути справу щодо його спроб вплинути на вибори

Адвокати кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа подали клопотання щодо припинення розгляду справи про його спроби змінити результат виборів 2020 року, посилаючись на нібито неконституційне призначення спецпрокурора.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Hill.

Адвокати Трампа подали клопотання до окружної судді Тані Чуткан, яка розглядає справу. У ньому вони просять припинити справу щодо спроб Трампа вплинути на результат виборів 2020 року з аргументом, що спецпрокурора Джека Сміта, який веде її, нібито призначили з порушенням закону, тому що його не затверджували у Сенаті.

Цей аргумент наслідує той, який спрацював в іншій справі у Флориді: у липні суддя Кеннон постановила закрити федеральну справу проти Трампа стосовно неналежного зберігання секретних документів, за якою Сміт також здійснював нагляд.

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Також у четвер Трамп накинувся з критикою на спецпрокурора Сміта, закликаючи "викинути його з країни" та погрожуючи "звільнити за дві секунди" у разі своєї перемоги на виборах.

В середині жовтня Джек Сміт опублікував майже 2000 сторінок матеріалів кримінальної справи про спробу Дональда Трампа вплинути на результат виборів 2020 року.

Нагадаємо, прокурори звинуватили Дональда Трампа в чотирьох злочинах, що випливають з його дій після програшу на виборах 2020 року, зокрема у змові з метою обману США і перешкоджанні офіційним діям. Трамп не визнав провини.

Звинувачення були переглянуті після того, як у резонансному рішенні цього літа Верховний суд США заявив, що Трамп користується частковим президентським імунітетом за злочини, які він скоїв, перебуваючи на посаді президента.