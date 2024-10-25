У Трампа пытаются завернуть дело о его попытках повлиять на выборы

Адвокаты кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа подали ходатайство о прекращении рассмотрения дела о его попытках изменить результат выборов 2020 года, ссылаясь на якобы неконституционное назначение спецпрокурора.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Hill.

Адвокаты Трампа подали ходатайство к окружной судье Тане Чуткан, которая рассматривает дело. В нем они просят прекратить дело о попытках Трампа повлиять на исход выборов 2020 года с аргументом, что спецпрокурора Джека Смита, который ведет его, якобы назначили с нарушением закона, потому что его не утверждали в Сенате.

Этот аргумент наследует тот, который сработал в другом деле во Флориде: в июле судья Кэннон постановила закрыть федеральное дело против Трампа в отношении ненадлежащего хранения секретных документов, за которым Смит также осуществлял надзор.

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Также в четверг Трамп набросился с критикой на спецпрокурора Смита, призывая "выбросить его из страны „ и угрожая "уволить за две секунды" в случае своей победы на выборах.

В середине октября Джек Смит опубликовал почти 2000 страниц материалов уголовного дела о попытке Дональда Трампа повлиять на исход выборов 2020 года.

Напомним, прокуроры обвинили Дональда Трампа в четырех преступлениях, вытекающих из его действий после проигрыша на выборах 2020 года, в частности в сговоре с целью обмана США и препятствовании официальным действиям. Трамп не признал вины.

Обвинения были пересмотрены после того, как в резонансном решении этим летом Верховный суд США заявил, что Трамп пользуется частичным президентским иммунитетом за преступления, которые он совершил, находясь на посту президента.