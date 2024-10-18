У США розкрили сотні сторінок матеріалів у справі про втручання Трампа у вибори 2020 року

Спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт у п’ятницю, 18 жовтня, опублікував майже 2000 сторінок матеріалів кримінальної справи про спробу Дональда Трампа вплинути на результат виборів 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Раніше неопубліковані матеріали кримінальної справи щодо Трампа здебільшого відредаговані, аби приховати особові дані інших фігурантів, і були опубліковані в чотирьох томах.

Здебільшого там викладена вже відома інформація, зокрема стенограма розмови Трампа з держсекретарем Джорджії після виборів 2020 року, де Трамп попросив його "знайти" голоси, фотографії фальшивих сертифікатів виборців та лист віцепрезидента Майка Пенса, в якому пояснює, чому не може відмовити Конгресу в затвердженні результатів.

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Водночас CNN вказує і на нові деталі, які стали відомі. Приміром, у другому томі зібрані публікації в соціальних мережах Трампа, його кампанії та союзників, зокрема й опубліковані під час заворушень у Капітолії 6 січня 2021 року.

В одному з твітів Трампа того дня стверджується, що Пенсу "не вистачило мужності зробити те, що потрібно було зробити", й підтримати його план зі зміни результатів президентських виборів у США.

Інший документ містить стенограму інтерв'ю комітету Палати представників, який розслідував події 6 січня, з неназваним співробітником Білого дому. Він, судячи з його слів, був безпосередньо біля Трампа під час штурму Капітолія та описував, як узяв в експрезидента пальто й подав йому дієтичну колу, коли той дивився на штурм по телебаченню.

Нагадаємо, прокурори звинуватили Дональда Трампа в чотирьох злочинах, що випливають з його дій після програшу на виборах 2020 року, зокрема у змові з метою обману США і перешкоджанні офіційним діям.

Трамп не визнав провини.

Звинувачення були переглянуті після того, як у резонансному рішенні цього літа Верховний суд США заявив, що Трамп користується частковим президентським імунітетом за злочини, які він скоїв, перебуваючи на посаді президента.