Словакия направила украинским медикам 18 карет скорой помощи

18 карет скорой помощи и медицинские наборы от Словакии отправлены медикам Киевской и Сумской областей.

Об этом в пятницу сообщили в МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Помощь передали благодаря совместным усилиям министерств здравоохранения, внутренних дел, иностранных дел и европейских вопросов Словакии, а также Службы экстренной медицинской помощи Братиславы.

фото: Мид

В МИД поблагодарили правительство Словакии и посольство Украины за содействие в реализации этого проекта.

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"Каждая карета скорой помощи – это будущие спасенные жизни и свидетельство солидарности Словакии с Украиной. Искренняя благодарность всем, кто присоединился к этому важному проекту!" – говорится в сообщении.

Напомним, в октябре стало известно, что Словакия предоставит 500 тысяч евро на энергетические нужды Украины.

Недавно также сообщалось, что Словакия и Венгрия, хотя воспринимаются как наиболее "проблемные" западные соседи Украины, ни разу не отказывали Киеву в аварийном импорте электроэнергии.