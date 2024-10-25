Шольц стурбувався через війська КНДР в Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що дуже стурбований інформацією про можливе залучення північнокорейських військ у війну РФ проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це канцлер сказав під час свого візиту до Індії, його цитує n-tv.

За його словами, "не можна недооцінювати" можливу участь військ КНДР у загарбницькій війні, яку розв’язала Росія.

"Звичайно, це те, що ще більше загострює ситуацію, але це також показує, що російський президент перебуває у скрутному становищі", – сказав Шольц.

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Він вважає, що наразі необхідно разом з Україною обговорити, "як ми, можливо, можемо досягти справедливого і чесного миру".

Європейський Союз напередодні заявив, що координуватиме свої дії з міжнародними партнерами з цього питання, зокрема стосовно реагування на дії КНДР.

Розвідка Південної Кореї в середу повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.

Пізніше інформацію про кілька тисяч північнокорейських військових у Росії підтвердив Білий дім, а також заявив, що військові КНДР, у разі участі у війні проти України, стануть законними цілями так само, як і російські.